Steeds meer Vlamingen kiezen voor de fiets, maar dat gaat ook gepaard met meer ongevallen

De beste speedpede­lecs van 2022 en waar je op moet letten bij aankoop: “Een speedpede­lec kan een auto vervangen”

Speedpedelecs zijn erg populair, vooral voor langeafstandsritten. Maar waar let je op als je zo’n snelle e-bike gaat kopen? En kun je er zomaar de weg mee op? Mich Vergauwen van mobiliteitsorganisatie VAB geeft uitleg: “Je hebt geen last van files, je gaat snel vooruit, maar goedkoop is zo’n fiets niet.” En als extraatje geven we de beste speedpedelecs van 2022, getest door VAB.

31 augustus