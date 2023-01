Steeds meer mensen rijden met een microcar: hoe handig zijn die en wat zijn de beperkingen?

Derde van nieuwe auto's in België is geëlektri­fi­ceerd, diesel steeds minder populair

Het aandeel geëlektrificeerde auto’s in België is in 2022 verder toegenomen. In 2021 was al een vierde van de nieuwe auto’s plug-in, hybride of ‘puur’ elektrisch, maar in 2022 gaat het ondertussen al over meer dan een derde van de nieuw ingeschreven auto’s. Dat blijkt donderdag uit cijfers die automobielfederatie Febiac bekendmaakt. Het zijn vooral bedrijven en zelfstandigen die de weg gevonden hebben naar deze auto’s, particulieren keken ook in 2022 nog de kat uit de boom

5 januari