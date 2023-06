Stap jij al op z’n Hollands de auto uit? Vooruit wil dat we op deze manier onze wagen verlaten

Dooring of het plots openslaan van autoportieren is in verschillende landen een groot probleem. Volgens de Amerikaanse fietsersbond is het zelfs de meest voorkomende oorzaak van ongevallen tussen fietsen en auto’s. Ook in ons land raken er jaarlijks 300 mensen door gewond. De politieke partij Vooruit wil dat voorkomen en dient een wetsvoorstel in dat voor alle inzittenden van een voertuig de zogenaamde “ Dutch reach ” verplicht.

Wat is deze Dutch reach?

De Dutch Reach houdt in dat je bij het openen van het portier de hand gebruikt die het verst van de ontgrendelingshendel is verwijderd. Bij ons (waar rechts wordt gereden) is dat de rechterhand van de bestuurder en de linkerhand van de bijrijder. Op die manier dwing je jezelf om over je schouder te kijken wanneer je de deur wil openen. Zo krijg je automatisch beter zicht op aanstormende fietsers of andere weggebruikers.

Vooruit wil dat deze maatregel wordt opgenomen in het verkeersreglement. Zo kan de politie in theorie boetes opleggen als je je autodeur niet goed opent. Al is het volgens de partij vooral te bedoeling om mensen attent te maken op de techniek. In Nederland en in het Verenigd Koninkrijk is de regel al langer onderdeel van de wegcode. In dat laatste land lopen de boetes zelfs op tot 1.000 pond (1.170 euro), als de politie je betrapt.

Andere oplossingen

Enkele autofabrikanten hebben al systemen ingebouwd die opmerken dat er een fietser aankomt wanneer je wil uitstappen. Zij gebruiken dezelfde techniek als bij de dodehoekassistentie. Als je de deur begint te openen waarschuwen ze audiovisueel met een knipperend lampje in de buitenspiegel en een alarmgeluid. Enkele modellen vertragen zelfs het openen van de deur met iets minder dan een seconde als er gevaar dreigt.

Lees ook