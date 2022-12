Stadsautootjes van nieuw automerk Silence komen naar België: “Geen laadpaal nodig: de batterij kan je gewoon meenemen”

Straks is België weer een mobiliteitsmerk rijker: Silence. De naam verklapt al dat het om elektrische voertuigen gaat. Géén volwaardige auto’s, maar wel scooters en stadsautootjes met alvast één opvallend kenmerk: de batterij rolt er gewoon uit op wieltjes. Geen laadpaal? Geen probleem.

Steeds meer spelers

Steeds meer merken breiden hun activiteiten uit naar het gebied van de micromobiliteit. Dat zijn producten die niet bedoeld zijn om grote afstanden af te leggen, maar die bij uitstek geschikt zijn voor een stadsomgeving. Gekende automerken als Renault en Citroën hebben al mini-autootjes (respectievelijk de Twizy en de Ami) die zich in die segmenten moeien. Maar er zijn vooral veel uitdagers van buiten de traditionele auto-industrie. De jongste maanden deden onder meer Microlino (Zwitsers) en Yoyo (Chinees) hun intrede op de Belgische markt. Invoerder Astara (bekend van onder meer Hyundai, Suzuki en MG) voegt er straks nog een extra merk aan toe: het in Spanje opgerichte Silence, dat zijn producten in een fabriek bij Barcelona bouwt.

Elektrische scooters en een microcar

Volledig scherm Silence maakt ook scooters, die gebruikmaken van dezelfde accuset. © rv

Die producten zijn in dit geval een paar elektrische scooters, S01 en S02, en de S04: een micro-auto. Ze zijn extra slim omdat ze allemaal gebruik maken van dezelfde accuset van 5,5 kWh. De tweewielers hebben er één en komen er zo’n 130 kilometer ver mee. De auto heeft er twee (één aan elke kant) en belooft een rijbereik van bijna 150 kilometer.

Zoals gezegd is de batterij het geheime wapen van Silence. Die zit immers verwerkt in een trolley die je uit het voertuig kan halen. Op die manier moet het mogelijk zijn om ze thuis op te laden, ook wanneer je bijvoorbeeld op een appartement woont en geen laadpaal hebt. Je neemt de trolley gewoon mee en steekt die thuis in het stopcontact. Klinkt makkelijk - al weegt zo’n batterij toch nog altijd meer dan 40 kilogram.

Met een (optionele) ‘inverter’ zal je trouwens ook stroom uit die batterij kunnen halen. Astara wil in grote stedelijke gebieden ook in batterijwisselstations voorzien. Drie Belgische steden worden daarvoor in overweging genomen, maar dat is nog toekomstmuziek. Net als een abonnementsformule overigens. Die wordt nog uitgewerkt, onder de noemer Astara Move.

Introductie op Autosalon van Brussel

Volledig scherm De Silence is vooral een praktisch product © rv

Terwijl Microlino in het snel uitbreidende segment van de micro-auto kiest voor een lifestyle-profilering, wil Silence vooral praktische producten bouwen. De S04 heeft normale deuren, aardigheidjes als airco en meer dan 300 liter koffervolume. Er komen twee versies: één tot 45km/u waarvoor je geen rijbewijs nodig hebt en eentje die tot 85km/u snel is. Let wel: het zijn geen volwaardige auto’s, wat betekent dat ze niet aan dezelfde normen (op vlak van veiligheid bijvoorbeeld) moeten voldoen.

Dat de mobiliteitsector plots grote aandacht heeft voor deze vervoermiddelen, heeft veel met de stijgende prijzen te maken. Normale auto’s riskeren binnen afzienbare tijd voor veel mensen onbereikbaar te worden. Deze kleine elektrische auto’s moeten met name in een stadsomgeving de honger naar basismobiliteit kunnen stillen. Althans - dat is de hoop. Toch kan je ze niet echt goedkoop noemen. Net als de Mircolino en Yoyo mikt invoerder Astara voor de S04 op een instapprijs ‘tussen 15.000 en 20.000 euro’.

Het merk wordt gelanceerd op het Autosalon van Brussel dat vanaf 13 januari plaatsvindt op de Brusselse Heizel.

