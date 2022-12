Speedpedelecs zijn razend populair, verkoop stijgt met bijna 40% tegenover vorig jaar: mobiliteitsexpert tipt waar je best op let als je een speedpedelec koopt

In november waren er 1.287 nieuwe inschrijvingen voor speedpedelecs, 39,6 procent meer dan het jaar voordien. De snelle e-bikes zijn erg populair, vooral voor langeafstandsritten. Maar wat moet je weten als je er eentje wil kopen? En kun je er zomaar de weg mee op? Mich Vergauwen van mobiliteitsorganisatie VAB geeft uitleg: “Volgens de wegcode is een speedpedelec geen ‘fiets’, maar wel een ‘bromfiets klasse P’.” We geven ook een overzicht van de beste speedpedelecs van 2022, getest door VAB.