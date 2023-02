Snelheidsduivels, opgelet: de Oostenrijkse politie kan je auto binnenkort in beslag nemen en veilen bij een overtreding

Charlotte is niet alleen: 47 procent meer boetes voor kleine snelheids­over­tre­din­gen

“Dit voelt onrechtvaardig”: de West-Vlaamse Charlotte Nayaert (34) kreeg in één week tijd liefst acht snelheidsboetes in de bus. Maar ze is niet de enige. In de eerste zes maanden van vorig jaar werden bijna 2 miljoen boetes uitgeschreven aan bestuurders die tussen 0 en 10 kilometer per uur te snel reden, 56 kilometer per uur in een zone 50 bijvoorbeeld. Dat is 47,5% meer in vergelijking met een jaar eerder. Hoe komt dat? Wij vroegen het aan expert Stef Willems van het Instituut voor Verkeersveiligheid Vias.