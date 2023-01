Sneeuw, ijzel, rijm: bij dit soort weer pas je best op voor gladde wegen

Daarnaast is er ook ijzel, die kan zorgen voor het nodige glijgevaar. Ligt de temperatuur van de grond onder het vriespunt en valt er regen op, dan krijgt men een flinterdunne laag vers bevroren regendruppels op de weg. Daarom spreekt men ook weleens van aanvriezende regen. Bevriest de regen al in de lucht, dan is het geen ijzel meer, maar ijsregen. Ook die kan vervolgens vastvriezen aan de grond en zorgen voor spekgladde wegen.

Maar neerslag kan ook met wat vertraging het wegdek glad maken. Als er zich overdag plassen vormen door regen of dooiende sneeuw en het ’s nachts afkoelt door brede opklaringen, dan kunnen er ijsplekken ontstaan. En naast ijsplekken zijn er ook nog eens rijmplekken. Daarvoor is er geen neerslag vereist, maar enkel een hoge luchtvochtigheid. De kleine waterdruppels, in de vorm van bijvoorbeeld mist of nevel, vriezen dan aan wanneer ze in contact komen met de bevroren grond. In tegenstelling tot ijzel is rijm niet doorzichtig, maar eerder poreus witachtig.