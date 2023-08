“Slechts 7% van sleutelloze auto’s diefstalveilig”: deze merken slaagden wel voor de test

De meeste nieuwe auto’s kan je tegenwoordig openen zonder dat je nog de sleutel moet bovenhalen of gebruiken. Handig voor jou als consument, maar ook voor autodieven, want uit Duits onderzoek blijkt dat amper 7 procent van de ruim zeshonderd geteste auto’s voldoende beveiligd is. Welke modellen zijn wel veilig genoeg? Welke wagens worden in België het vaakst gestolen? En wat kan je zelf doen om diefstal te voorkomen?