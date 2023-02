Skivakantie: hier zijn winterbanden (en sneeuwkettingen) verplicht

6 tips voor als je sneeuwkettingen gebruikt

• De maximale snelheid van een wagen met sneeuwkettingen is 50 km/uur. Je riskeert dus een boete als je sneller rijdt

• Sneeuwkettingen zijn NIET toegelaten in tunnels, en in Frankrijk ook niet op autosnelwegen

• Je monteert de sneeuwkettingen best op de wielen met aandrijving

• Oefen voor je vertrek in België de montage van je sneeuwkettingen al eens in. Zo heb je de techniek beet, en kun je ze veel efficiënter en veilig monteren als dat nodig is op je buitenlandse (ski)trip. Pechcentrales krijgen namelijk heel wat oproepen van autobestuurders die aan de kant van de weg staan te sukkelen in de sneeuw met hun kettingen

• Leg de sneeuwkettingen op een makkelijk bereikbare plaats in je auto, dus gewoon op de bagage. Zo kun je er meteen aan mocht je ze nodig hebben.

• Zorg ook voor noodzakelijke attributen zoals warme werkhandschoenen, een matje en een goeie hoofdlamp voor als je ze in het donker moet monteren.