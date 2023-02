Shoppen zonder geldig parkeerticket? Zoveel kost het in jouw stad

In de historische binnenstad van Antwerpen parkeren zonder te betalen? Dat kan je duur komen te staan. Met verschillende parkeerretributies van 44 euro kunnen de kosten oplopen tot 132 euro per dag. En niet alleen in Antwerpen is parkeren zonder geldig ticketje een dure aangelegenheid. Een overzicht van wat je riskeert in de verschillende steden.

In sommige steden blijft de schade nog vrij beperkt als je er de parkeerregels aan je laars lapt. Parkeer je onrechtmatig in de blauwe zone in Kortrijk, dan kan je twee keer per dag een parkeerretributie onder je ruitenwisser vinden: in de voormiddag en in de namiddag. Goed voor 60 euro in totaal. Hetzelfde verhaal op plaatsen waar je maar 30 minuten mag blijven staan, maar je je dat niet aantrekt.

Dat valt dus nog mee. Maar in Kortrijk verandert dat stevig wanneer je geparkeerd staat op een parkeerplaats die is voorbehouden voor wie een gemeentelijke parkeerkaart heeft. Dan kan je in de voormiddag, namiddag en ’s avonds een parkeerretributie van telkens 40 euro aan je been hebben. Driemaal dus, wat aantikt tot 120 euro.

Hoe zit het elders in Vlaanderen?

In Brugge betaal je eveneens tot 40 euro parkeerretributie in de binnenstad als je zelf niet betaalde of te lang bleef staan. En dat potentieel iedere 5,5 uur, tussen 9 en 14u30 of in de namiddag tussen 14u30 en 20u. Maximaal twee keer per dag, dus, goed voor 80 euro.

Ook Gent lacht niet met onbetaald, te lang of verkeerd parkeren. Parkeer je ongeldig in Gent in een straat waar parkeren betalend is of in een blauwe zone? Dan kost je dat mogelijk 40 euro parkeerretributie. Maar dat is nog niets vergeleken met de parkeerretributie die je riskeert als je zonder te betalen op voorbehouden parkeerplaatsen voor bewoners, marktkramers of autodelen staat. Dan loopt de parkeerretributie op tot 80 euro. En Gent waarschuwt nadrukkelijk op zijn website: in alle parkeerzones is verschillende keren per dag controle mogelijk. Je kan dus op één dag op dezelfde locatie meer dan één retributie ontvangen. Namelijk om de drie uur, aldus de schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw. 80 euro maal zoveel dus, potentieel.

Op naar Mechelen. Als je daar onrechtmatig geparkeerd staat, bijvoorbeeld langer dan toegelaten of zonder geldig parkeerticket, riskeer je op verschillende locaties een parkeerretributie van 35 euro, voor vijf uur parkeren. Met andere woorden: na vijf uur heb je mogelijk een tweede retributie aan je been. Op enkele parkings, zoals Nekkerspoel van de NMBS, mag je wel tien uur blijven staan.

Gratis parkeren

In Aalst blijft de financiële schade alsnog beperkter. Als je daar niet betaalt of langer geparkeerd staat dan de tijd waarvoor je betaalde, kies je automatisch voor een retributie van 28 euro per dag. Hetzelfde tarief lezen we in het reglement van Sint-Niklaas: 28 euro per dag, voor wie parkeert zonder geldig parkeerticket of zonder juist geplaatste blauwe schijf, of wie langer parkeert dan toegelaten.

Kun je ergens gratis parkeren? Toch wel, in Veurne, als je je houdt aan de maximale toegelaten parkeertijd. Overschrijd je die periode toch, dan riskeer je een parkeerretributie van 30 euro per dag.

