Riskeer je een boete als je dronken over straat wandelt?

Stel je hebt te diep in het glas gekeken en besluit om niet in je auto te kruipen, maar de weg naar huis te voet af te leggen. Perfect volgens de regels, toch? Of riskeer je ook als voetganger een boete als de politie je staande houdt? En zo ja, wat houdt die boete dan in? Wij zochten het uit.

Onder ‘openbare dronkenschap’ verstaan we volgens de letter van de wet iemand die ‘wegens het drinken van alcoholische dranken zijn daden niet meer bestendig onder controle heeft’ op een publiek toegankelijke plaats. Cafés, stations, winkels, parken en parkeerplaatsen maken daar allemaal deel van uit. Concreet? Ben je een beetje licht in je hoofd, maar weet je je nog perfect te gedragen? Dan is de kans klein dat je in de problemen komt.

Nieuwe voorwaarden

Wie in dronken toestand echter overlast veroorzaakt voor de omgeving, kan wel even in de cel belanden om te ‘ontnuchteren’. In principe kan iemand tot maximum 12 uur vastgehouden worden. Volgens een recente wetswijziging moet de persoon die dronken aangehouden wordt voortaan ook ‘in kennis gesteld worden van de vrijheidsberoving, de redenen hiervoor en de maximale duur ervan’. Opgepakte dronkaards mogen ook vragen om een vertrouwenspersoon te verwittigen en hebben recht op medische bijstand, voldoende drinkwater en sanitaire pauzes. Afhankelijk van het tijdstip en de duur van het celverblijf kan daar zelfs nog een maaltijd bijkomen.

Openbare dronkenschap blijft echter nog steeds een overtreding, wat de lichtste vorm is van een misdrijf. Maar of en hoe je na een mogelijk celbezoekje bestraft wordt, hangt volledig af van de lokale wetgeving. Waar openbare dronkenschap vroeger enkele nationale richtlijnen volgde en je sowieso een proces-verbaal te beurt viel, kan het lokale bestuur nu autonoom optreden. Een stad als Leuven heeft immers een heel ander beschonken publiek dan Schellebelle of Erps-Kwerps. Ook andere kleine zaken die overlast veroorzaken, zoals pakweg sluikstorten, is intussen lokale materie. De afspraken hieromtrent worden steeds onderling overlegd door het plaatselijke bestuur, parket en de politieafdeling.

GAS of de juridische weg?

Een straf via het ‘gemeentelijk niveau’ krijgen, is daarentegen nog geen synoniem voor een GAS-boete. Alles hangt immers af van de ernst van de feiten en wat je in je benevelde toestand exact hebt uitgespookt. Of jouw dronkenschap nu gepaard ging met vandalisme, agressie tegenover derden of nachtlawaai, sowieso zal de lokale politie een proces-verbaal opmaken. Dit ‘PV’ kan vervolgens de administratieve weg volgen langs de GAS-ambtenaar of de gerechtelijke via het lokale parket. In beide gevallen krijgt de dronken dader wel de kans om zijn gedrag uit te leggen. Aan de hand van die verdediging zal de GAS-ambtenaar of parketmagistraat beslissen welke sanctie er volgt. Dat kan gaan van een aangepaste geldboete, maar populairder en vaak ook effectiever in veel gemeenten en steden zijn de alternatieve straffen. Denk maar aan een sensibiliserende cursus ‘verantwoordelijk omgaan met alcohol’ of een shift meedraaien met de vuilniskar.

Zorgde jouw ‘zatte’ gedrag ervoor dat iemand gewond raakte of is het al de zoveelste keer dat je tegen de lamp loopt? Dan zal de parketmagistraat wellicht oordelen dat een boete of alternatieve straf niet volstaat en je voor de politie- of correctionele rechter brengen. En dan zit je al gauw in een heel andere categorie van straffen…

Lees ook: