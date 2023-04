René is weg van zijn MG Midget 1500: “Een klein, schattig cabriootje met race-allures”

Is de elektri­sche auto nu al overbodig? Deze syntheti­sche brandstof heeft het potentieel om élke wagen CO2-neu­traal te maken

Tijdens een oldtimerrally in Ieper trokken twee auto’s de aandacht. De reden? Ze bolden op synthetische brandstof die CO2-neutraal is. Volgens voorstanders heeft deze benzine het potentieel om de CO2-balans van alle auto’s - niet alleen van oldtimers - met een brandstofmotor te neutraliseren. Maar wat weten we al over deze hoogtechnologische benzine? Kan elke auto op deze brandstof rijden? En kan je het al tanken in België? Onze mobiliteitsexpert Brecht Vanhaelewyn trok op onderzoek.