Renault en Nissan redden hun huwelijk en zetten hun alliantie verder met gelijke participatie

Renault en Nissan blijven alliantiepartners, alleen zullen beide autobouwers voortaan op voet van gelijkheid staan. De tijd dat de Fransen het voor het zeggen hadden in Tokio is voorbij.

Eind vorige eeuw redde Renault Nissan nog van de ondergang. Het Franse bedrijf stopte het bedrijf niet alleen geld toe, het plaatste toen ook Carlos Ghosn aan het hoofd van de Japanse autobouwer. En die kreeg het bedrijf weer op de rails. Nissan werd opnieuw een florerend autobedrijf. Na enkele jaren verkocht het zelfs meer wagens dan Renault. In 2021 eindigde de teller bij Nissan zelfs op 4 miljoen voertuigen, terwijl Renault niet verder raakte dan 2,7 miljoen stuks.

Intussen bouwde Renault een belang van 43% op in Nissan. En via dat merk opende het in 2017 ook de deur naar Mitsubishi. Daardoor bleef het in de alliantie met drie de plak zwaaien. Omgekeerd had Nissan een belang van 15% in Renault. Het kwam erop neer dat Renault een grote invloed had bij Nissan, terwijl de Japanners bij Renault weinig in de pap te brokken hadden. Bovendien had de Franse staat via zijn belang in Renault ook een belangrijke stem in Tokio, wat daar niet in goede aarde viel.

Volledig scherm Nissan-topman Makoto Uchida kijkt toe terwijl CEO van Renault Luca De Meo en CEO van Mitsubishi Takao Kato elkaar de hand schudden na de presentatie van de hernieuwde samenwerking tussen de automerken. (06/02/23) © REUTERS

Toen topman Ghosn in 2018 in Japan werd aangehouden wegens belastingfraude barstte de bom. De Japanners zagen er een hefboom in om de Franse invloed in hun bedrijf te verminderen.

Na jaren van bakkeleien, is er nu een akkoord om de alliantie voor vijftien jaar verder te zetten. Maar dan wel op voet van gelijkheid, kwamen de topluis Luca De Meo (Renault) en Makoto Uchida (Nissan) overeen. De Fransen en Japanners behouden een belang van 15% in elkaars bedrijf. Dat betekent dat Renault zijn participatie in Nissan gevoelig moet laten dalen. De overeenstemmende aandelen worden daartoe ondergebracht in een apart Frans bedrijf om nadien gecontroleerd te worden verkocht. Nissan zou daarbij een voorkooprecht krijgen of een koper mogen aanduiden.

Quote De samenwer­king gaat verder dan louter financieel. Nissan wil ook een kleine wagen bouwen op het Renault-plat­form.

Daarnaast beloofde Nissan te investeren in Ampere, de onderneming waarin Renault zijn elektrische voertuigen onderbrengt en die een aparte beursnotering krijgt. De Japanners beogen ook in die divisie een participatie van 15%. Maar de samenwerking gaat verder dan louter financieel. Nissan wil ook een kleine wagen bouwen op het Renault-platform. Voorts plannen beide merken om voor de Europese markt ook een gemeenschappelijk familie van elektrische voertuigen in het middensegment uit te tekenen.

Tegelijk blijven de twee merken ook op andere vlakken operationeel mekaar ondersteunen. Zo gaan ze gezamenlijk onderdelen aankopen. En in een fabriek van Nissan in Mexico zullen Renaults worden gebouwd.

Quote Nissan waarschuwt het Verenigd Koninkrijk dat de productie van elektri­sche wagens er te duur is. In de fabriek in Sunderland werken 6.000 mensen.

Opmerkelijk is ook dat Nissan intussen het Verenigd Koninkrijk waarschuwt dat het niet langer competitief is voor de productie van elektrische auto’s. De kosten voor de Juke en Qashqai, die in Sunderland worden gebouwd, liggen volgens het bedrijf te hoog. In die vestiging van de Japanse autobouwer werken meer dan 6.000 mensen.

Mitsubish keert terug

Ook Mitsubishi blijft als derde partner bij de alliantie betrokken. Het plant een terugkeer naar Europa met twee kleine stadsauto’s die gebaseerd worden op respectievelijk de Clio en de Captur van Renault. Ze worden wellicht ook via het distributienet van het Franse merk vermarkt.

De betrokkenheid van Mitsubishi kan er ook toe leiden dat het merk eveneens een participatie neemt in het toekomstige Ampere.