“Reizen met een groot gezin werd elk jaar duurder, dit is onze oplossing”: Lies en Stefaan bouwden een bestelbus om tot een camper voor 6

Aantal verkeersdo­den daalt in eerste helft van 2023 naar laagste punt ooit: sterkste daling in Wallonië

Het aantal verkeersdoden is in de eerste helft van dit jaar met 21 procent gedaald tegenover dezelfde periode vorig jaar: 227 personen kwamen om het leven in de eerste zes maanden van 2023, in 2022 waren er dat nog 287. Het om het laagste aantal doden ooit buiten de coronajaren. Dat blijkt vandaag uit de verkeersveiligheidsbarometer van Vias Institute, die wordt samengesteld met cijfers van de federale politie.