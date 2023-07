‘Pratende’ koplampen? Deze nieuwe Audi krijgt ze

Getest "Deze compacte camper is ook geschikt voor dagelijks gebruik": onze autokenner test de Renault Trafic SpaceNomad

Sinds de covidpandemie is de verkoop van campervans of kampeerauto’s spectaculair gestegen: van 100.000 kampeerbusjes in 2019 naar 181.300 exemplaren in 2021. Hoog tijd dus voor onze autokenner Joost Bolle om ook dit autotype aan een test te onderwerpen. Wat zijn de troeven en beperkingen van de Trafic SpaceNomad van Renault? “Je moet een beetje avontuurlijk zijn, maar je kan hem buiten je vakantie en weekendjes uit ook dagdagelijks gebruiken.”