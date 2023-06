Politie betrapt 2.681 bestuurders op gsm-gebruik tijdens nieuwste controleactie

“Je kan boetes tot 800 euro riskeren”: in deze 16 Europese landen moet je tol betalen

Veel vakantiegangers reizen liefst met hun eigen auto of camper. Dat je lekker veel bagage kan meenemen en meer flexibiliteit hebt als het weer tegenzit, is voor velen doorslaggevend. Maar veel goedkoper is het vaak niet. Afgezien van het tanken van brandstof moet je in heel wat landen ook rekening houden met tolgeld. Een overzicht.