Polestar mikt hoog met zijn nieuwe elektrische SUV: “Reken op een vanafprijs van 75.000 euro voor de Polestar 3"

Een elektrische Volvo?

Volvo had ze klaar: een exotische plug-in hybride en een elektrische auto. En net toen waaide daar een nieuwe wind. Uit het oosten. De Chinese leenheer kwam immers op het idee om die nieuwe producten onder te brengen onder een nieuw merk. Lekker trendy: nieuwe ev-merken uit de hoed toveren. De naam werd opgekocht bij de huistuner van Volvo, want die klonk goed.

De strooptocht bij Volvo leverde twee modellen op: een coupé die een stekkerhybride was en waar slechts een handvol van gemaakt zouden worden: de 1. De auto-industrie vind zo’n exoot ideaal om een nieuw merk aan op te hangen. De tweede was een eerder conventionele vijfzitter, een beetje hoger dan een normale sedan met strakke lijnen: de 2. In ons land zijn er sinds de lancering van het merk in 2020 ongeveer 2.500 van verkocht.

Quote Het merk jaagt een ondubbel­zin­ni­ge premium-positione­ring na. Ook het nieuwe en Chinese BYD en Nio mikken op de hogere segmenten.

Betaalbaar is relatief

Voor betaalbare e-mobiliteit moet je niet bij Polestar zijn. Hebben ze geen interesse in. Het merk jaagt een ondubbelzinnige premium-positionering na. Daar tekent zich trouwens stilaan een trend af, want ook het nieuwe en Chinese BYD en Nio mikken op de hogere segmenten. Een Polestar 2 kost je momenteel meer dan 40.000 euro. De vanafprijs van deze nieuwe Polestar 3 wordt al meteen 75.000 euro. De lanceereditie flirt zelfs met 90.000 euro. Het dubbele, zeg maar. “Het is nog altijd een betaalbare auto”, zegt Thomas Ingenlath, de baas van Polestar erover. Het is al even geleden dat die rond moest komen met een arbeiders- of ambtenarenloon.

Volledig scherm Polestar 3 © Polestar

Meer van een hoge break

Maar wat is die Polestar 3 eigenlijk, en hoe verklaart die de forse prijs-stap ten aanzien van de 2? Wel, om te beginnen is de 3 groter: zo’n 20 centimeter langer, 14 centimeter hoger en een forse 10 centimeter breder dan het reeds gekende model. De propagandamachine heeft het hier over een SUV, maar eigenlijk schurkt het model op vlak van proporties dichter aan tegen een hoge break - zij het met een aflopende daklijn. Die is nodig voor de aerodynamische efficiëntie - van levensbelang voor een EV. Polestar introduceert daarvoor zelfs een in de neus ingewerkte vleugel. Die gladde vorm helpt het rijbereik (waarover straks meer), maar die daklijn hypothekeert de zichtbaarheid rondom. Alles is een compromis.

Volledig scherm Polestar 3 © Polestar

De 3 komt er met meer binnenruimte die je vooral achteraan mag verwachten, al blijft je er in een stuikhouding gedwongen worden. En natuurlijk ook meer kofferruimte: 405 liter voor de Polestar 2 en 484 liter voor z’n grote broer (inclusief 90 onder de vloer). Het verschil bekijk je best als het volume voor twee luchthaventrolleys. Er is ook nog een koffertje vooraan (een ‘frunk’) van 32 liter.

Geavanceerd onderstel, grote batterij

Onderhuids is er nog meer aan de hand, want het onderstel (de ophanging en aandrijflijn) is veel geavanceerder dan dat van de 2. Wanneer er straks mee gereden wordt, moet dat een gesofisticeerder rijgevoel opleveren. Lees: een strak maar comfortabel weggedrag, dankzij onder meer gestuurde dempers en luchtophanging. De batterij zit zoals steeds tussen beide assen en is groter: nu al 111 kWh (waarvan 107 kWh bruikbaar). Traag laden kan tot 11 kW, snelladen tot 250 kW. Goed voor een maximaal rijbereik tot 610 km (WLTP), al kijk je beter naar de Amerikaanse EPA-schatting van 480 km. In de praktijk veel realistischer.

Nog een laatste truc om de prijs verteerbaar te maken: de prestaties opkrikken. Onder het rechterpedaal zit al meteen 360 kW (490 pk) en 840 Nm. Genoeg om de minstens 2,5 ton zware koets in vijf tellen over de 100km/uur-drempel te tillen. Voor nog eens 6.600 euro extra wordt het nog gekker: 380 kW (517 pk) en 910 Nm en nog eens drie tienden vlotter. En kijk, de Polestar 3 kan ook slepen - nog steeds een zeldzaamheid onder EVs. Aan de trekhaak kan 2,2 ton.

Primeur voor Autosalon van Brussel

Het grote publiek zal voor het eerst kennis kunnen maken met de Polestar 3 op het aanstormende Autosalon van Brussel, waar het model zijn werelddebuut maakt. Zustermerk Volvo komt niet, Polestar heeft er een première.

Volledig scherm Polestar 3 © Polestar

Lees ook: