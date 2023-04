Polestar 4 pakt uit met opvallend design: “Het merk zoekt stilaan naar een eigen identiteit”

Welke papieren moet je altijd in de auto hebben? En wat als je ze kwijt bent?

Moest jij ooit met je wagen aan de kant gaan staan en bleken je boorddocumenten onvindbaar? Een vervelende situatie, want die papieren moet je standaard in je handschoenenkastje hebben liggen. Maar wat verstaan we nu juist onder ‘boordpapieren’? En waar kan je bij verlies of diefstal nieuwe aanvragen?