Pas op voor een premieverhoging: is het voordeliger zélf je schade te betalen na een auto-ongeval?

Na parkeercha­os op Werchter: was de organisa­tie té strak?

Parkeertickets moesten op voorhand worden gekocht, het parkeerterrein werd voordien toegewezen en niet de GPS, maar QR-codes leidden naar de juiste locatie: nooit eerder was parkeren op Werchter zo uitgekiend als dit jaar. Maar zelden liep het zo in het honderd als afgelopen weekend. Was de regie té strak? En had een portie zelfregulering het niet allemaal vlotter doen verlopen?