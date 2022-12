OVERZICHT. Wie zit er achter het stuur van auto’s met deze bijzondere nummerplaten in België?

De eerste Belgische nummerplaten in ons land dateren van 1899: zwarte cijfers op een witte achtergrond. Vanaf 1912 werden de cijfers wit en de achtergrond opeenvolgend lichtblauw, zwart en donkerblauw. De combinatie van cijfers en letters maakte haar intrede in 1921. De rode kleur van die combinatie is in 1926 ingevoerd en bleef behouden tot 2010.

Nu rijden er nog altijd wagens rond met kentekenplaten met rode letters, cijfers en punten of streepjes op een witte achtergrond. Maar wie een nieuwe nummerplaat aanvraagt, krijgt sinds 2010 een exemplaar volgens de Europese standaard: een robijnrode combinatie van cijfers, letters en streepjes die beginnen met een 1 of een 2. Sinds enkele jaren - en na extra betaling - kan je ook kiezen voor een gepersonaliseerde nummerplaat. De kleuren zijn dezelfde: robijnrood op een witte reflecterende achtergrond. Bij je keuze moet je rekening houden met toegelaten en verboden combinaties. Daarvan bestaat een officiële lijst.

Van een andere kleur zijn de commerciële nummerplaten waartoe de proefritten-, handelaars- en beroepsplaten behoren. De kleuren van de letters, cijfers en streepjes zijn groen, de achtergrond is wit. Rechts bevindt zich een geldigheidsvignet met het jaartal. Elk van die kentekens heeft zijn eigen beginletter: Y voor de proefrittennummerplaat, Z voor de handelaarsnummerplaten (autohandelaars) en V voor de beroepsnummerplaten (garagisten en carrossiers).

Na die beginletter volgt een drielettercombinatie. Die nummerplaten zijn beschikbaar voor vier categorieën: auto’s, motorfietsen (met M als eerste letter van het drieletterwoord), bromfietsen (S) en aanhangwagens (V). Deze nummerplaten zijn op de markt gebracht voor professionals uit de automobielsector. Ze hebben een geldigheidsduur van één kalenderjaar. Elk jaar moet je ze opnieuw aanvragen.

De nationale plaat hoort ook thuis in de categorie commerciële platen. De kleuren zijn dezelfde, maar ze begint met UA gevolgd door het jaar waarin de plaat geldig is. Een persoon of bedrijf kan het kenteken gebruiken voor verschillende doeleinden: een voertuig leveren, een voertuig laten controleren na herstelling, een voertuig voorrijden voor een keuring, voor demonstratiedoeleinden en voor het testen van een voertuig dat ouder is dan dertig jaar.

Nummerplaten die beginnen met de letter A gevolgd door een streepje en een nummer, zijn bestemd voor de voorzitter van de Kamer (A1), leden van de federale regering, ministers van Staat, vertegenwoordigers van de Hoge Magistratuur, provinciegouverneurs, de hoogste gezagdragers van de erkende confessionele erediensten en die van de Centrale Raad der Niet-Confessionele Levensbeschouwelijke Gemeenschappen van België, voorzitters van het directiecomité van de federale overheidsdiensten en de federale programmatorische overheidsdiensten, de directeurs van het algemeen beleid en de directeurs van de beleidscel.

Nummerplaten die beginnen met CD, gevolgd door twee letters en drie cijfers, zijn voor personen die in België deel uitmaken van het diplomatiek of consulair korps, of andere personen die dezelfde onschendbaarheden genieten.

Voorzitters, leden of diensten van de gemeenschaps- en gewestregeringen kunnen een beroep doen op een nummerplaat die begint met de letter E, gevolgd door een cijfercombinatie.

Een landbouwvoertuig dat op rode diesel mag rijden, heeft een rode G-nummerplaat. De G verwijst naar het specifieke rijbewijs voor dat soort voertuigen. De achtergrond is rood, de belettering die begint met een G, is in het wit.

Oldtimers zijn auto’s die meer dan 25 jaar geleden voor het eerst in gebruik genomen zijn. Die voertuigen kan je inschrijven via een O-nummerplaat. De lettergroep op die kentekenplaten begint met een O.

Er is een specifieke nummerplaat voor de voorzitter en leden van de Senaat, de leden van de Kamer, de voorzitter en leden van het Vlaamse of Waalse Parlement, de voorzitter en leden van het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de voorzitter van de Duitstalige Raad, de leden van het Duitstalige parlement en de Belgische leden van het Europees Parlement. Die kentekenplaat begint met de letter P gevolgd door een cijfercombinatie.

Voor aanhangwagens met een maximaal toegestane massa van meer dan 750 kilogram is een nummerplaat ontworpen die begint met de letter Q.

Wie met een bromfiets (SA voor klasse A en SB voor klasse B), speedpedelec (SP) of lichte vierwieler (SU) de baan opgaat, heeft voor zijn voertuig een nummerplaat die start met de letter S.

Taxi’s begeven zich in het verkeer met een nummerplaat die met TX of T-X (de meest recente) begint.

Een huurauto met bestuurder herken je aan de nummerplaat met TXL of TL als beginletters. Wie nu zo’n nummerplaat aanvraagt of die recent heeft aangevraagd, ontvangt een kentekenbewijs dat begint met T-X of T-L.

De leden van het koningshuis kunnen gebruikmaken van een nummerplaat die alleen cijfers (van één tot drie cijfers) bevat. De koning krijgt een nummerplaat waarop het cijfer 1 staat.

Een internationale nummerplaat herken je aan de 8 als begincijfer. Het is een tijdelijke kentekenplaat voor lange duur. Bij nieuwe aanvragen wordt de 8 voor de internationale platen vervangen door de gewone index 1 voor auto’s en door index M voor motorfietsen. Voor bromfietsen en lichte vierwielers ingeschreven onder internationale kentekenplaat wordt de index S voorzien.

In België gevestigde leden van de Europese Gemeenschap konden we vroeger herkennen aan de specifieke nummerplaat op hun voertuig. Ze bevatten in het blauw de letter EUR omgeven door gele sterren, gevolgd door een blauwe cijfer- en lettercombinatie. Die nummerplaten worden niet meer uitgereikt. Er rijden in ons land wel nog voertuigen met zo’n nummerplaat rond.

Een kentekenplaat met een blauwe cijfer-lettercombinatie gevolgd door de blauwe letters EURO, voorafgegaan door een punt, is voor de in België gevestigde organen en ambtenaren van Eurocontrol, de Europese organisatie voor de veiligheid van de luchtvaart.

Ons land geeft een transit-kentekenplaat of tijdelijke kentekenplaat voor korte duur uit. Ze valt op door de witte tekens op een rode achtergrond. Zij mogen ermee rijden: personen of vennootschappen die in het buitenland verblijven, of er hun hoofdverblijfplaats hebben en tijdelijk in België verblijven. De nummerplaat heeft een geldigheidsduur van vier maanden tot één jaar. Ze heeft dus ook een geldigheidsvignet. De nieuwe versies van die nummerplaten naar Europees model beginnen met de letter X of W: X voor de export van voertuigen, W voor personen die tijdelijk verblijven in België.

Voertuigen voor militair gebruik hebben een aparte nummerplaat. De achtergrond is wit met daarop een Belgisch vlaggetje en zwarte cijfers. Voor militaire aanhangwagens is er een nummerplaat die begint met de letter R gevolgd door 4 of 5 cijfers.

