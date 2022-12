OVERZICHT. Hoe ver kan je nog rijden als je EV leeg is?

Hoe snel mag je rijden met sneeuwket­tin­gen en in welke landen zijn ze verplicht?

In een aantal Europese landen is het verplicht om sneeuwkettingen standaard in de auto te hebben, ook als je op winterbanden rijdt. Voor auto's die zijn uitgerust met sneeuwkettingen geldt in heel Europa een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur.

