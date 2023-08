Opladen van elektrische auto zal nog maar 10 minuten duren: “Batterijen wisselen wordt overbodig”

Vergeet batterijwisselstations, zonnepanelen op auto’s of wagens die rijden op waterstof. De toekomst van elektrisch rijden ligt bij nieuwe types batterijen, waarmee je je wagen oplaadt in de tijd van een tankbeurt. Dat zegt Christoph Starzynski, hoofd van ontwikkeling bij Mercedes-Benz. Vanaf 2024 zou dit soort batterij al in auto’s ingebouwd worden: “We zullen de LFP-accu vooral gaan gebruiken in onze compacte auto’s in de laagste prijsklassen.”