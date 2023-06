Opgelet tijdens je autovakantie: in deze landen mag je geen druppel alcohol drinken als je rijdt

Maximaal toegestaan alcoholgehalte in het bloed per land in procenten:

Andorra - 0,05 procent

Armenië - 0,08 procent

Azerbeidzjan - zero tolerance

België - 0,05 procent

Bosnië en Herzegovina - 0,03 procent

Bulgarije - 0,05 procent

Cyprus - 0,05 procent

Denemarken - 0,05 procent

Duitsland- 0,05 procent

Estland - 0,02 procent

Finland - 0,05 procent

Frankrijk - 0,05 procent

Georgië - 0,03 procent

Griekenland - 0,05 procent

Groot-Brittannië - 0,08 procent

Hongarije - zero tolerance

IJsland - 0,05 procent

Ierland - 0,05 procent

Italië - 0,05 procent

Kazachstan - zero tolerance

Kroatië - 0,05 procent

Litouwen - 0,05 procent

Liechtenstein - 0,05 procent

Litouwen - 0,04 procent

Luxemburg - 0,05 procent

Macedonië - 0,05 procent

Malta - 0,08 procent

Moldavië - 0,03 procent

Monaco - 0,02 procent

Montenegro - 0,03 procent

Nederland - 0,05 procent

Noorwegen - 0,02 procent

Oekraïne - 0,02 procent

Oostenrijk - 0,05 procent

Polen - 0,02 procent

Portugal - 0,05 procent

Roemenië - zero tolerance

San Marino - 0,05 procent

Schotland - zero tolerance

Servië - 0,03 procent

Slowakije - zero tolerance

Slovenië - 0,05 procent

Spanje - 0,05 procent

Tsjechië - zero tolerance

Wit-Rusland - 0,03 procent

Zweden - 0,02 procent

Zwitserland - 0,05 procent