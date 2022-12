Opel roept 16.000 elektrische auto’s terug wegens... falende uitlaatgasmeting

Lightyear start met productie van de eerste zonneauto

Automaker Lightyear is begonnen met de productie van zijn eerste zonneauto. Bijna vijftig jaar na het verdwijnen van DAF is Nederland daarmee officieel een nieuw automerk rijker. De Lightyear 0 is nog niet voor iedereen weggelegd, want hij kost 250.000 euro. “Nu maken we al één exemplaar per week. Een betaalbare zonneauto is onze volgende stap.”

1 december