Opel roept 16.000 elektrische auto's terug wegens... falende uitlaatgasmeting

Volvo mikte op nul dodelijke slachtof­fers, maar kan die belofte niet waarmaken

Autofabrikant Volvo verkondigde in 2008 dat in het jaar 2020 niemand meer gewond zou raken of dood zou gaan door een ongeluk met een nieuwe Volvo. Enkele jaren later werd die belofte afgezwakt: het zou alleen gaan om dodelijk letsel. En nu, twee jaar na het verstrijken van de deadline, is topman Jim Rowan nóg terughoudender, als de vakpers hem met de niet nagekomen belofte confronteert.

18 november