Op wintersport naar Oostenrijk? Snelrijders riskeren niet alleen hun rijbewijs, maar ook hun auto te verliezen

Wintersporters moeten vanaf volgend jaar in Oostenrijk goed oppassen hoeveel kilometer per uur ze te hard rijden. Een nieuw wetsontwerp biedt politieagenten de mogelijkheid om niet alleen het rijbewijs van overtreders in te nemen, maar ook hun auto. Die wordt vervolgens geveild.

In Denemarken is het al zover. Daar kan een auto waarmee te snel wordt gereden worden ingenomen door de politie. De auto wordt vervolgens geveild en de opbrengst verdwijnt in de Deense schatkist. Dat je daarvoor niet zelf achter het stuur hoeft te zitten, ontdekte een 42-jarige Deen toen zijn Porsche werd afgepakt terwijl een vriend van hem achter het stuur zat.

Oostenrijk wil nu een soortgelijke wetgeving invoeren waarbij de auto's van extreme snelheidsovertreders in beslag genomen kunnen worden. Volgens Verkeersminister Leonore Gewessler (Groenen) wordt hiervoor een wetswijziging ingediend. Wie in de stad 80 kilometer per uur te snel rijdt, moet zijn auto onmiddellijk inleveren. Buiten de stad gebeurt dat bij een overschrijding van de maximumsnelheid met meer dan 90 kilometer per uur.

Strenger voor herhaalde overtredingen

Recidivisten zijn nog eerder hun auto en rijbewijs kwijt. Gewessler kondigde aan dat zij bij een overschrijding van 60 kilometer per uur in de stad of 70 kilometer per uur buiten de stad deze maatregel kunnen verwachten. Het verantwoordelijke deelstaatbestuur moet daartoe binnen twee weken het eerdere rijgedrag van de overtreder controleren. “Extreme snelheidsovertredingen zijn potentieel fataal voor iedereen op straat”, aldus de minister.

Als de auto van een snelheidsduivel wordt geveild, moet 70 procent van de opbrengst naar een verkeersveiligheidsfonds gaan, de rest naar de betreffende gemeente. Volgens de statistieken zijn er in Oostenrijk elk jaar 400 tot 450 snelheidsovertredingen waar de geplande regeling zou kunnen worden toegepast. Het wetgevingsinitiatief wordt nu gedurende een periode van zes weken besproken en zou op zijn vroegst medio volgend jaar in werking kunnen treden.

Regeling bestaat al in Zwitserland, Denemarken en Italië

Soortgelijke regelingen bestaan ​​al in Zwitserland, Denemarken en Italië. In Duitsland mag een auto volgens de Adac (Allgemeine Deutsche Automobil-Club) alleen in beslag worden genomen na illegale autoraces. “De autoriteiten hebben hier een zekere speelruimte bij ernstige en gevaarlijke snelheidsovertredingen: ook een race tegen jezelf is een illegale race - met als gevolg dat het voertuig in beslag kan worden genomen”, aldus de Adac over de Duitse situatie.

