Op bezoek bij de grootste autobegraafplaats ter wereld: "De laatste auto van Elvis Presley staat hier”

Al meer dan vijftig jaar heeft Walter Dean Lewis een mega-autokerkhof in een bos in de Amerikaanse staat Georgia. Tussen de duizenden oldtimers die langzaam overgroeid raken door bomen en struiken, zou ook de laatste auto van Elvis Presley staan. “Een van de afleveringen van de zombieserie The Walking Dead werd hier gefilmd.”

KIJK. Een rondleiding op het grootste autokerkhof ter wereld.

Voor sommigen is het de hemel op aarde, voor anderen waarschijnlijk de grootste schroothoop ter wereld. Old Car City in Georgia, op minder dan een uur rijden van de metropool Atlanta, doet zijn naam eer aan: meer dan 4.400 autowrakken liggen hier in een bos van 14 hectare weg te roesten. Sommige auto’s zijn net zo oud als het autokerkhof zelf.

Volgens de eigenaar is de Old Car City tegenwoordig het grootste autokerkhof ter wereld.

De ouders van de huidige eigenaar Walter Dean Lewis parkeerden hier in 1931 de eerste autowrakken om ze te slopen en de reserveonderdelen met winst te verkopen. Daarnaast runden ze een klein tankstation en in een kleine hut daarachter woonden ze zelf. “Het was geen gemakkelijk leven”, zegt de 86-jarige Lewis in een artikel in de Süddeutsche Zeitung. Toen hij in de jaren 70 het autokerkhof van zijn ouders overnam, bestond de collectie uit slechts 40 voertuigen.

Volledig scherm © Shutterstock

Symbiose van metaal en natuur

De meeste auto’s zijn Amerikaanse voertuigen uit de jaren 30 tot 70. Alles wat na 1970 de fabriek uitreed, interesseert hem niet, zegt Lewis. De oldtimers staan ​​geparkeerd op bospaden of ingeklemd tussen bomen. Takken en stammen banen zich een weg door bumpers, daken en verrotte stoelen. Verf heeft plaats gemaakt voor roest en mos en schimmels hebben zich over de metalen oppervlakken verspreid.

Lewis lijkt zich niet al te veel te bekommeren over milieuwetgeving. Volgens ooggetuigen hangt er een vreemde geur in het gebied, bestaande uit een combinatie van motorolie en boslucht. Dat blijkt ook uit de olievlekken die op veel plaatsen op de grond te zien zijn. Hoezeer het autokerkhof ook een ondraaglijk schouwspel vormt voor zowel liefhebbers van klassieke auto’s als milieuactivisten, is het een paradijs voor fotografen van over de hele wereld.

Volledig scherm © Shutterstock

Tien kilometer aan paden

Ook Walter Dean Lewis heeft dat op een gegeven moment onderkend. In 2009 verbouwde hij zijn winkel voor auto-onderdelen tot een openluchtmuseum, waar bezoekers zo’n tien kilometer gebaande paden kunnen bewandelen. Wie op ontdekkingsreis wil gaan door dit mystieke en soms zelfs surrealistisch ogende bos, moet een toegangsprijs van 18 euro betalen. Met een camera – die iedere toeschouwer sowieso bij zich draagt ​​in het tijdperk van smartphones – is dat 27 euro.

Old Car City ligt in een bos in de Amerikaanse staat Georgia, op nog geen uur rijden van de metropool Atlanta. Ze doet haar naam eer aan.

The Walking Dead

Sommige fotografen zouden meerdere dagen op het autokerkhof doorbrengen. Ook verschillende televisiestations bezoeken Lewis regelmatig: NBC, ABC, Disney, Fox News – er is zelfs een aflevering van de zombieserie The Walking Dead gefilmd in het bos.

Volledig scherm © Shutterstock

Een heel bijzonder voertuig tussen de duizenden wagens is een Lincoln Continental Mark V die in een aparte hal staat opgeslagen: rock-’n-roll-legende Elvis Presley (1935-1977) zou de machtige Amerikaanse auto enkele maanden voor zijn dood hebben gekocht, aldus Lewis.

De gepensioneerde Lewis heeft ook nagedacht over wat er na zijn eigen dood met Old Car City moet gebeuren. Zowel zijn dochter als zijn zoon zouden geïnteresseerd zijn in het voortzetten van het enorme autokerkhof, misschien wel voor nog eens 50 jaar.

