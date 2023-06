Oostenrijks tolvignet verkeerd vastgeplakt? Dat kan je een boete van minstens 125 euro opleveren

Reizigersorganisaties kregen al tientallen meldingen binnen van automobilisten die een boete hebben gekregen voor het onjuist plakken van hun tolvignet. De meeste klachten kwamen binnen over tolvignetten in Oostenrijk. Hoeveel bedraagt zo’n boete? En hoe kan je vermijden dat je er een krijgt?

De eerste boete voor het onjuist plakken van een tolvignet in Oostenrijk bedraagt 125 euro. Betaal je niet op tijd, wordt dat bedrag verhoogd naar 300 euro.

Zo moet je de sticker bevestigen

In Oostenrijk wordt gecontroleerd met mobiele camera’s. Is een vignet niet op de juiste manier vastgeplakt op de voorruit? Dan kunnen de camera's het vignet niet lezen. Dus concluderen de computers achter het systeem dat er geen tolvignet is gekocht door de bestuurder en volgt automatisch een boete.

In Oostenrijk is een tolvignet verplicht op de snelwegen. De manier waarop je het vignet plakt en of er nog andere vignetten op de voorruit aanwezig zijn, is van groot belang voor de camera. Zo moet je tolvignet eerst en vooral aan de binnenkant van je voorruit zijn vastgeplakt. Dat mag bijvoorbeeld niet met plakband en het vignet mag ook niet in een houder zitten. Dit om te voorkomen dat een vignet wordt doorverkocht.

Wat de plaats betreft, mag je jouw vignet bevestigen in het midden bovenaan op het raam, onder de achteruitkijkspiegel, of linksboven of linksonder in de hoek op de voorruit (dus aan de bestuurderszijde).

Let op: als je voorruit een getinte bovenzijde (zonnestrip) heeft, mag je daar geen vignet plakken.

Bewaar je betaalbewijs

Alle andere plekken zijn dus fout. Op het vignet zelf wordt de juiste plaatsing ook duidelijk aangegeven. Let op: als je voorruit een getinte bovenzijde (zonnestrip) heeft, mag je daar geen vignet plakken. Het vignet is dan namelijk niet goed zichtbaar. Oude vignetten moeten verwijderd worden van de voorruit. Er mogen maximaal twee Oostenrijkse stickers op het raam zitten.

Een handige tip is ook om het aankoopbewijs en de achterkant van het vignet te bewaren. Daarmee kun je bewijzen dat je daadwerkelijk met het vignet hebt rondgereden.

Sowieso kun je met je vignet niet heel Oostenrijk gratis door, want het land kent ook enkele ‘Sondermautstrecken’ waar je extra tol moet betalen. Hierbij gaat het om bijvoorbeeld de Brenner- en Tauern Autobahn.

Digitaal vignet

Sinds een paar jaar kun je ook een digitaal vignet aanschaffen. Dan hoef je geen sticker op je raam te plakken en voorkom je het risico op boetes. Zo’n vignet is gekoppeld aan je nummerplaat. Het digitale vignet is online te bestellen via de website van de Oostenrijkse snelwegbeheerder Asfinag. Maar let op: online bestelde digitale vignetten worden pas 18 dagen na aankoop geactiveerd.

Heb je niet zo veel tijd voor je naar Oostenrijk vertrekt, dan koop je jouw digitaal vignet beter bij een tolstation van Asfinag, in een van de tankstations en tabakswinkels, of in automaten op verzorgingsplaatsen (Rastanlagen, Raststätte) langs de weg in Duitsland. Een tolvignet voor Oostenrijk kost rond de 30 euro voor twee maanden.

Oud vignet verwijderen

Oude tolvignetten verwijderen lukt het makkelijkst met een haardroger. Door de hete lucht wordt de lijm weer vloeibaar en trek je de sticker er gemakkelijker af. Maak daarna even je ruit schoon met wat glasreiniger, en klaar. Gebruik geen mes of andere scherpe gereedschappen. Veel autoruiten zijn voorzien van speciale coatings, die daardoor beschadigd kunnen raken.

