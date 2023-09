Ook je auto lijdt onder de warmte: zo voorkom je een oververhitte motor

IndependerNiet alleen jij, maar ook je automotor heeft het lastig in dit warme weer. Zeker als je er bijvoorbeeld enkele uren in de file naar zee mee riskeert. Pechdiensten moeten geregeld uitrukken voor een oververhit exemplaar. Maar hoe merk je dat je motor het moeilijk krijgt? Wat moet je doen als het je overkomt? En komt je verzekering tussen bij schade? Independer.be weet raad.

Voldoende koelvloeistof?

Niet alleen bij files vergroot de kans op een oververhitte motor. Bij heet weer neemt het risico eveneens toe.

Eerst dit: voorkomen is beter dan genezen. Zorg er dus voor dat het niveau van de koelvloeistof in je wagen altijd op peil blijft. Regelmatig controleren is dus de boodschap. Deze vloeistof is immers een essentieel onderdeel van de motor, en voorkomt dat je auto oververhit raakt. Ze bestaat uit ethyleenglycol, dat het vriespunt van water verlaagt en het kookpunt verhoogt. Zo gaat het water in de radiator minder snel koken en verdampen.

Onvoldoende koelvloeistof in je voertuig? Vul – bij een koele motor! - bij tot ergens tussen het minimum en maximum. Vul het reservoir nooit volledig, want de koelvloeistof zet door de warmte uit tijdens het rijden.



Wat moet je doen bij een oververhitte motor?

Zo'n motor herken je aan het waarschuwingslampje dat gaat branden. Of aan de temperatuurwijzer, die zich permanent in de rode zone bevindt. In het slechtste geval kan er rook ontsnappen onder de motorkap, of via het rooster vooraan.



Volledig scherm De temperatuurwijzer geeft de temperatuur van de koelvloeistof aan. © Dreamstime

Het eerste wat je moet doen, is proberen de temperatuur naar beneden krijgen. Dat kan door je interieurverwarming maximaal open te zetten. Daardoor stijgt het waterpeil in het koelingssysteem, en dat zou de motortemperatuur moeten doen dalen. Je kunt ook je ventilator op maximumstand zetten, waardoor de warmte wordt afgevoerd via de luchtroosters.

Lukt dit allemaal niet en gaat de temperatuur niet naar beneden, dan moet je onmiddellijk stoppen. Laat je wagen even afkoelen aan de kant van de weg. Probeer pas daarna de motorkap te openen, zodat de rest van de hitte kan ontsnappen. Let op: er kan stoom uit de radiator ontsnappen, en dat kan leiden tot brandwonden.

Is er na dit alles nog altijd een probleem, dan moet je er de pechdienst bijhalen.



Komt je verzekering tussen bij schade?

Als je niet stopt bij een oververhitte motor, dan is de kans groot dat de motor definitief beschadigd raakt. Of nog erger, dat er brand ontstaat.

De meeste autoverzekeringen dekken de schade door een verhitte motor niet. Nochtans kunnen de kosten hoog oplopen. Birgit Verbruggen van Independer: “Een gewone BA-verzekering dekt inderdaad geen brandschade aan je auto. Daarvoor heb je een mini- of full omniumverzekering nodig. Toch moet je opletten: is de oorzaak van de brand te wijten aan slecht onderhoud van je wagen, dan is de kans groot dat je verzekeraar de schade niet zal vergoeden.”

“Een aanvullende pechbijstandsverzekering zorgt ervoor dat je auto met oververhitte motor wordt gesleept wanneer hij niet meer kan rijden en dat jij en je passagiers thuis of op je bestemming geraken. De optie ‘vervangwagen’ verzekert je mobiliteit gedurende de herstelling van je voertuig, soms met een maximaal aantal dagen. Raadpleeg hiervoor de algemene voorwaarden van je polis.”

