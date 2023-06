Onze motorexpert vergelijkt 4 nakedbikes onder de €10.000: "Dit is de krachtigste motor uit de test”

GETEST. Onze motorex­pert scheurde met de Ducati Streetfigh­ter V4S: “Dit ding hoort bij het bruutste op de markt”

Ducati wil een supersportieve motorfiets bouwen die ook toegankelijk is voor opstappers. Net zoals in de autowereld wordt dat dan meestal een beest van een voertuig dat gevangen zit in een kooi van elektronische snufjes. Van zodra het ABS, de tractiecontrole en andere gadgets uitgaan, eindigt het regelmatig in een vangrail of in een viraal filmpje. Hoe onze motorexpert Arno Jaspers het ervan afbracht tijdens een eerste circuittest in Almeria? “Looks, power, merkimago… de Ducati Streetfighter V4S heeft het allemaal. Al is er uiteraard nog het prijskaartje.”