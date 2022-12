Onze motorexpert testte de Zweedse Cake Ösa+: “Als ik het prijskaartje bekijk, zijn we helemaal van het padje af”

Brandweer heeft 2 uur en 45.000 liter water nodig om Tesla te blussen

De brandweer van Clearfield County, in de Amerikaanse staat Pennsylvania, is twee uur bezig geweest om een brandende Tesla te blussen. Meestal volstaat 1.900 liter water om een autobrand te blussen, maar in dit geval was 45.000 liter nodig.

28 november