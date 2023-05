Onze motorexpert reed met de KTM 890 SMT: “De motorprestaties zijn indrukwekkend, maar vooral het flitsende stuurkarakter steelt de show”

Na het treinonge­val in Bilzen: auto's worden steeds meer hoogtechno­lo­gi­sche computers, hoe gevaarlijk is dat?

Panikeren in een auto: het kan gevaarlijk zijn, blijkt bij het treinongeval in Bilzen. Veel wagens zijn tegenwoordig uitgerust met slimme snufjes, zoals een elektronische handrem, die een mens wel eens in verwarring brengen. “Er bestaat geen uniformiteit meer. Bij het ene merk staat de rem hier, bij het andere merk daar. Mensen verliezen reflexen die in nood belangrijk zijn.”