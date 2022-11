Onze motorexpert reed met de e-bikes van Harley-Davidson: “Zo licht dat je zelfs zonder ondersteuning vlot thuis geraakt”

Benzine vanaf morgen duurder

De maximumprijs voor benzine 95 (E10) stijgt morgen met 8,2 eurocent, tot 1,993 euro per liter. Benzine 98 (E5) schiet nog verder de hoogte in en wordt 9,1 cent duurder. Voortaan kan de prijs aan de pomp 2,215 euro per liter bedragen. Dat meldt de FOD Economie vandaag.

7 november