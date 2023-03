Onze motorexpert bejubelt de Kawasaki Z650 en Ninja 650: “Als (her)opstapper kan je weinig meer van een motor verlangen”

Kawasaki’s 650-reeks is al jaar en dag een succes in de middenklasse. De nakedbike is geliefd bij rijscholen voor z’n lichte stuurkarakter, terwijl de Ninja dan weer in de smaak valt door zijn sportieve looks en betere windbescherming. Wie op zoek is naar een pretpakket rond de 8.000 euro komt bijna automatisch bij deze Kawa’s uit, die er in 2023 tractiecontrole bijkregen. Onze motorexpert Arno Jaspers trok op pad voor een primeurtest en was onder de indruk. “Echte prijstoppers in de middenklasse.”