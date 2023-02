Onze mobiliteitsexpert test de e-bike Lekker Jordaan GT: “Ziet eruit als een moderne damesfiets, maar het is topklasse!”

Spaargids.be 100.000 euro depositoga­ran­tie op je centen: pas op dat je deze fout niet maakt bij de keuze van je bank(en)

Wie geld bij een bank plaatst, heeft de garantie dat hij zijn tegoeden tot minstens 100.000 euro kan recupereren, mocht zijn financiële instelling over de kop gaan. In sommige gevallen kan dat zelfs oplopen tot 600.000 euro. Maar is deze regeling zo simpel als het lijkt? Wat bij buitenlandse banken? Of bij (aparte) bankmerken die technisch gezien tot eenzelfde bank behoren? Spaargids.be zocht het voor je uit.