Onze autospecialist deed een testrit met de Opel Astra Electric: “Een verademing in vergelijking met veel EV’s op de markt”

Belgische overheid verdient jaarlijks 2.892 euro aan jouw wagen: zo kan je zélf de kosten drukken

‘De auto is de melkkoe van de staat’, hoor je vaak. Maar klopt het ook? Onze autospecialist Joost Bolle zocht het uit en beaamt: “In geen enkel Europees land verdient de overheid zo zwaar aan ons bezit én gebruik van een auto als in België. Voor een particulier, die geen kosten of btw in mindering kan brengen, is een nieuwe auto meer dan ooit een slechte investering.” Hij geeft 7 tips om kosten te besparen.