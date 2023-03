Onze autokenner testte de Peugeot 408: “Voor zo'n grote wagen is hij bijzonder goed geprijsd”

GETEST. Onze autokenner reed met de Renault Austral: “Voor mij had deze wagen ‘Car of the Year’ mogen worden”

Onze autokenner Joost Bolle vertegenwoordigde België in de jury van de ‘Car of the Year’, de meest prestigieuze onderscheiding in de Europese autowereld. Die werd in de wacht gesleept door de Jeep Avenger. Maar er waren in totaal zeven finalisten, waaronder de Renault Austral. “Een auto die rekening houdt met het budget van grote gezinnen”, viel Joost op. “En dat wordt uitzonderlijk.”