Getest GETEST. De Dacia Spring: “De perfecte auto voor wie de sprong naar elektrisch rijden wil wagen”

Met zijn Spring bewijst Dacia wat we in deze rubriek al meermaals schreven: dat het concept van de ‘EV’ veel geschikter is als tweede gezinswagen voor om en bij de deur, dan als eerste en grote auto in het gezin. En dat de prijsstijgingen in de autosector pijn doen. “Toch is dit volgens mij het geknipte model voor wie de stap naar elektrisch rijden wil zetten,” vindt onze autospecialist Joost Bolle.