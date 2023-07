Onze autokenner reed met de nieuwe Renault Espace en geeft een mooie score: “Voor deze instapprijs koop je ‘heel veel’ auto”

GetestOnze autospecialist Joost Bolle wikt en weegt de nieuwe Renault Espace, een legende in de autogeschiedenis. De eerste Espace kwam in 1984 op de markt en creëerde daarmee een nieuwe autocategorie in Europa: de monovolume. Die werd al snel razend populair. “Het enige waaraan ik me stoor, is dat dit eigenlijk geen… Espace is. Maar dat heeft ook een voordeel, want hij is ook goedkoper dan zijn voorganger.”