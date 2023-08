Onze autokenner beoordeelt de nieuwe VW Passat: “Nog gebouwd in een stijl die Volkswagen intussen heeft afgezworen”

“Bacteriën en schimmels kunnen zich ophopen in de airco”: expert geeft raad om een muf ruikende auto te voorkomen en verhelpen

Ooit was het pure luxe, nu is er bijna geen auto meer te vinden die het niet heeft: airco. Dat zorgt voor een snelle ontwaseming en zelfs bij de hoogste temperaturen voor een verfrissende bries. Maar helaas kan er ook een luchtje aan zitten. Waarom stinkt een airco soms en wat kan je eraan doen? HLN-mobileitsexpert Brecht Vanhaelewyn legt uit: “het is niet alleen onaangenaam, het is ook ongezond.”