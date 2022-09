Ongevallen met speedpedelecs nemen toe, maar blijven redelijk beperkt: “8 op 10 slachtoffers zijn mannen tijdens woon-werkverkeer”

Het totale aantal letselongevallen met speedpedelecs groeide van 93 in 2018 naar 325 ongevallen in 2021. In de eerste helft van dit jaar gebeurden wel al 249 ongevallen. Dat is een logisch gevolg van de flinke toename in inschrijvingen en de betere ongevallenregistratie. Elk jaar komen er ongeveer 13.000 speedpedelecs bij, in 2021 goed voor zo’n 50.000 stuks. Opvallend is wel dat de ongevallen met deze fietsen die tot 45km/u kunnen rijden, voornamelijk voorkomen bij mannen. Maar liefst 80 procent van de slachtoffers is man, in vergelijking met 46 procent bij de gewone elektrische fietsen die maximaal tot 25km/u ondersteund worden.