Onderzoek naar Tesla in VS nadat stuurwiel loskomt tijdens rijden

De National Highway Traffic Safety Administration heeft op dit moment weet van zeker twee zo'n incidenten. Op 4 maart werd een onderzoek geopend, dat betrekking zou hebben op in totaal ruim 120.000 auto’s. Voertuigen zouden aan klanten geleverd zijn zonder de bevestigingsbout die het stuurwiel op zijn plaats houdt.

Het aandeel Tesla verloor woensdag in de voorbeurse handel in New York 1,4 procent.