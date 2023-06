Onderweg met de motorhome? Aan deze regels moeten passagiers zich houden

IndependerDe verkoop en verhuur van motorhomes blijft het goed doen in ons land. Terwijl je pakweg vijf jaar geleden af en toe een camper tegenkwam, zie je ze nu overal opduiken. Maar aan welke regels moet je je houden als je als passagier in een motorhome zit? Independer.be geeft de belangrijkste tips over de regelgeving.

1. Aan het rijden? Blijf dan vooral zitten

• Tijdens het rijden met de motorhome is het niet toegelaten om rond te lopen of recht te staan in de camper.

• Motorhomes die na 31 maart 2003 in het verkeer zijn gebracht, moeten bovendien uitgerust zijn met veiligheidsgordels, en dat op alle naar voren én naar achteren gerichte zitplaatsen. Bij zitjes die dwars of zijdelings gemonteerd zijn, geldt de verplichting niet.

• De constructeur bepaalt bij de homologatie van het nieuwe voertuig hoeveel en welke zitplaatsen je wettelijk mag gebruiken. De zitplaatsen die niet voorzien zijn van een gordel, mag je dus zeker niet innemen tijdens het rijden. Ze moeten ook aangeduid zijn met een afbeelding of pictogram.

• Voor kinderen in een motorhome gelden dezelfde regels als bij het vervoer van kinderen in een gewone personenwagen. Ze moeten stevig zijn vastgeklikt, precies om ongelukken te vermijden.



Jonge kids mee in de wagen? Check via deze link wat de regelgeving is voor kinderstoelen.

2. Wat als je je hond meeneemt op reis?

In de meeste Europese landen is het verplicht om je hond in de camper veilig vast te zetten met een autogordel, een veiligheidsnet, een hondenrek of een bench. Het makkelijkst is natuurlijk een hondenbench, waarin je viervoeter een eigen plekje heeft in de camper. Dat is niet alleen belangrijk voor de hond, maar ook voor jezelf. Als je huisdier plots begint te blaffen, dan kan de chauffeur afgeleid raken en een ongeval veroorzaken.

Als je een lange rit voor de boeg hebt, is het handig om het dier een speeltje te geven. Maar let op dat het niet te klein is, zodat je huisdier het bij een onverwacht remmaneuver niet zomaar kan inslikken.

Leestip: Met een GPS verlies je zelden de weg, weet je hoe snel je mag rijden én waar de flitspalen of mobiele controles staan. Maar deze laatste optie is niet altijd en overal te gebruiken. Sommige landen verbieden het gebruik van flitsmelders en kennen zware boetes toe aan overtreders. Ontdek hier voor welke landen dit geldt.

3. Wat met de verzekering?

Stel: door een bruusk remmaneuver schiet tijdens het rijden de deur van een van de kastjes in de camper open. Resultaat: het servies dondert de grond op. Precies daarom is het belangrijk om bij het kopen of huren van een motorhome een passende verzekering af te sluiten.

Tegenwoordig bieden heel wat verzekeringsmaatschappijen een complete verzekering voor je motorhome aan. Die omniumverzekering dekt je tegen alle grote schade onderweg. Als je een camper huurt, is een goede omniumverzekering meestal in de prijs inbegrepen. Maar voorkomen is nog altijd beter dan genezen. Precies daarom is het zo belangrijk alle kastjes tijdens het rijden goed af te sluiten. Zo vermijd je dat je bananen als smoothie van de voorruit druipen, of dat je tijdens de rest van je campervakantie de granola onder je voetzolen hoort kraken.



Huurwagen op reis: Kan je beroep doen op de verzekering van je eigen auto wanneer je een ongeval hebt? Of moet je extra waarborgen voorzien?

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees verder op Independer.be:

Dit artikel is u aangeboden door onze partner Independer.be.

Independer.be is een onafhankelijke verzekeringsmakelaar die je helpt bij het vergelijken en afsluiten van een verzekering.