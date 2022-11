Oldtimerliefhebbers voelen zich gepest: “De nieuwe belastingverhoging kost mij plots bijna 500 euro per jaar meer”

Met de speeksel­test wordt er meer gecontro­leerd op drugs in het verkeer: “Boetes kunnen oplopen tot 16.000 euro”

Recente nieuwsberichten tonen weer eens de fatale invloed van drugs in het verkeer. In Hamont-Achel werd een voetganger overreden door een motorrijder, in Rome werden twee Vlaamse toeristen van de weg gemaaid door een automobilist die liefst vijf verdovende middelen in zijn systeem had. ‘Dag Allemaal’ vroeg aan Stef Willems van het Instituut voor de Verkeersveiligheid Vias hoe groot het probleem nu eigenlijk is.

9 november