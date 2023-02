Oeps, je negeerde de brief van de autokeuring. Wat nu?

Per post krijg je elk jaar een groen kaartje met de uitnodiging om je auto te laten keuren. Je kan langsgaan bij een keuringscentrum tijdens de laatste twee maanden vóór de uiterste keuringsdatum. Voor bepaalde voertuigen die je elke drie of zes maanden naar de autokeuring moet brengen, is die termijn één maand. Wie zijn voertuig te vroeg laat keuren, schuift automatisch de uiterste datum van de volgende keuring naar voren. Maar als je je wagen laat keuren na de vervaldatum, schuift de nieuwe vervaldatum niet mee op. Die blijft staan op een jaar na de oorspronkelijke vervaldatum. Dat is echter niet het enige gevolg van een laattijdige keuring.

Strafbaar

Jaarlijks naar de keuring gaan, is verplicht. De controles focussen onder andere op je remmen, stuur, lichten, ruitenwissers, gordels, banden en roetfilter. De keuring zorgt ervoor dat iedereen met een veilige wagen rijdt die het milieu zo weinig mogelijk vervuilt. Is je keuringsbewijs vervallen, maar blijf je toch met je wagen rondrijden? Dan loop je het risico dat de politie bij een controle een boete zal uitschrijven van minimaal 80 en maximaal 80.000 euro. Op de openbare weg rijden zonder geldig keuringsbewijs kan ook leiden tot een gevangenisstraf van 8 dagen tot 3 maanden. Zowel de bestuurder als de eigenaar van de niet-gekeurde wagen zijn strafbaar.

Toeslag

Normaal gezien betaal je in het keuringscentrum 43,10 euro voor de controle van een benzinewagen en 52,80 euro voor die van een dieselwagen. Je kan geen uitstel vragen. Als je weet dat je de deadline niet zal halen, hoef je dat niet te melden. Maar als je te laat je auto voorrijdt, betaal je een toeslag. Zelfs als je een goede reden hebt. Die toeslag bedraagt 9,70 euro in de eerste maand na de vervaldatum en 13,90 euro tijdens de tweede en derde maand. Tot de zesde maand na datum betaal je een toeslag van 20,80 euro. Ben je meer dan zes maanden te laat, dan betaal je 34,70 euro extra.

Quote Het Departe­ment Mobiliteit en Openbare Werken contro­leert elk excuus dat binnenkomt en oordeelt of het gaat om overmacht of niet.

Als je een geldige reden had om de vervaldatum niet te halen, kan je met een online formulier op de website van de Vlaamse Overheid een terugbetaling van de toeslag aanvragen. Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken controleert elk excuus dat binnenkomt en oordeelt of het gaat om overmacht of niet. Pas goed op, want het is bijvoorbeeld geen overmacht als je net die maand je been brak en niet met de auto kon rijden. Voor het keuringscentrum maakt het namelijk niet uit wie de auto binnenbrengt. Het hoeft niet de eigenaar zijn. Ook je partner kan dat doen, je buur, je zus of je garagist. Trouwens: je bent ook verantwoordelijk voor de keuring van je wagen als je geen uitnodiging hebt ontvangen. Dat je geen groen kaartje kreeg, is dus geen excuus.

Verzekering

De toeslagen voor de keuring zijn nog niets vergeleken met wat je zou moeten betalen indien je met een ongekeurde wagen een ongeluk veroorzaakt. Als je rijdt zonder een geldig keuringsbewijs, op een baan die niet de kortste weg is tussen je woonplaats, de herstelplaats en het keuringscentrum, dan kan je verzekeringsmaatschappij weigeren om tussen te komen. Dan betaal je alle schade zelf, tenzij je kan aantonen dat het ongeval niets te maken heeft met iets dat zou opgemerkt zijn tijdens een technische keuring.

Sowieso ben jij verantwoordelijk

Weet je niet zeker wanneer je naar het keuringscentrum moet gaan? De uiterste datum is de vervaldatum van je oude keuringsbewijs. Die datum staat duidelijk op je keuringsbewijs vermeld. Kocht je een nieuwe wagen, dan moet je voor het eerst naar de keuring vier jaar na de eerste inschrijving van de personenauto. Die datum vind je terug op het kentekenbewijs.

Let erop dat je je veilig verplaatst naar het keuringsstation. Rij niet met een voertuig waarvan de veiligheidssystemen niet werken zoals ze zouden moeten. Zorg dat je de herstellingen liet uitvoeren als er aangeduid stonden op je meest recente keuringsbewijs en ga eventueel nog langs bij de garage voor een onderhoud.

Uitnodiging meenemen?

Belandde je uitnodiging in de papiermand? Geen probleem. Het is louter een document om je te helpen herinneren dat je vorige keuringsbewijs vervalt. Het is niet verplicht om de uitnodiging mee te nemen naar de autokeuring. Wat je wel moet meenemen, zijn het meest recente keuringsbewijs, het verzekeringsbewijs, het inschrijvingsbewijs en het gelijkvormigheidsattest (of COC).

Lees ook: