Nog tot 15 januari kan je motorfietsen inschrijven zonder keuring: “Daarna zitten de afspraken vol”

Op 1 januari gaat de technische keuring voor motorfietsen van start. Voortaan moeten motorfietsen boven de 125cc een keuring bij verkoop ondergaan, of een keuring bij reparatie na een ongeval. Wat zijn de aandachtspunten voor de keuring? En hoeveel kost het? Onze motorexpert Arno Jaspers laat zijn licht schijnen over de nieuwe wet, die niet bij iedereen in goede aarde valt. “Deze keuring is enkel het gevolg van lobbywerk door de keuringsbedrijven.”

