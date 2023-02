Nog nooit zoveel autodelers in België

Klokkenlui­der: “Uber wilde taxisector niet veranderen, maar met alle middelen overnemen”

Uber heeft nooit de bedoeling gehad om de taxisector te moderniseren of aan te passen, maar had als doel de sector gewoon over te nemen, met alle middelen, ook illegale. Dat was de boodschap van Uber-klokkenluider Mark MacGann woensdag in de Ubercommissie van het Brussels Parlement. Hij pleitte er voor strenge regels inzake lobbying en een betere bescherming van klokkenluiders.