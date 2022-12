Nog ééntje: zet de recirculatieknop uit om je autoruiten te ontdooien

Het blijft een vervelende klus om je ruiten ‘s morgens bij winterweer te ontdooien. We hebben daarvoor de voorbije dagen al met enkele hacks gestrooid, maar hier is er toch nog eentje om het af te leren: zet de luchtrecirculatieknop uit.

Op hete zomerdagen wil je je wagen zo snel mogelijk laten afkoelen. Dan kan je de airco een handje helpen door een paar minuten de luchtrecirculatie in te schakelen. Dat betekent dat je de toevoer van verse buitenlucht afsnijdt en zo zal het sneller minder warm worden in de auto. Maar op ijskoude winterdagen, als je je autoruiten moet ontdooien, is dat net níét aan de orde. Je zet dan natuurlijk wel je verwarming aan, maar de knop om de lucht in de wagen te recirculeren blijft best uit.

Die knop is in de eerste plaats bedoeld om vieze geurtjes van buiten - bijvoorbeeld in een lange tunnel - geen kans te geven om zich ook in de auto te nestelen. De hercirculatie mag je bovendien slechts tijdelijk inschakelen, daarna moet je de buitenlucht weer binnenlaten. Als er geen toevoer is van verse lucht, kan dat leiden tot vermoeidheid, een slechte concentratie of een verminderde reactiesnelheid.

Als het buiten echt koud is, kan je de recirculatieknop best gewoon standaard uitzetten. Niet alleen om de vermelde benauwdheid en slaperigheid bij de inzittenden te vermijden, maar ook omdat het vocht anders in de auto wordt vastgehouden, waardoor de ruiten kunnen beslaan. En dan ben je weer bij af, want je ziet niet voldoende door je ruiten om veilig te kunnen rijden.