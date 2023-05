“Nog dit decennium hebben bijna alle merken hun draadloos oplaadbare auto”: laden we onze auto straks op zonder stekker?

Laden we onze auto straks draadloos op? Een proefproject in het Zweedse Göteborg om stilstaande elektrische taxi’s zonder kabel op te laden blijkt na een jaar een groot succes. Maar hoe werkt dat juist? En wat zijn de voor- en nadelen. Dat vroeg De Morgen aan Wilmar Martinez, professor industriële ingenieurswetenschappen (KU Leuven/EnergVille): “Net als bij je gsm zal je kunnen kiezen wat voor oplader je wil”.

Het project in Göteborg toont de voordelen van draadloos opladen. Wat zijn die?

“Het is vooral in gebruik veel makkelijker. Je stapt af van de kabel, waardoor je die niet overal moet meenemen. Voor gewone auto’s valt dat vaak nog mee, maar voor grote bussen en vrachtwagens wegen die kabels enorm veel. Een draadloze oplader is ook veel duurzamer dan een kabel. Die heeft een bepaalde levensduur omdat je die geregeld in en uit de auto moet trekken, waardoor slijtage veel sneller optreedt. Je bespaart ook op materiaal, zoals op de koperdraden die erin zitten.”

“Op langere termijn brengt de oplader nog andere voordelen met zich mee. De draadloze oplaadplaat neemt veel minder plek in dan een paal, omdat die onder de geparkeerde auto staat. Je zou snel, en zonder moeite, overal kunnen opladen. Meer mensen kunnen dan op het werk, in de stad of thuis hun auto opladen. Omdat er dan op meer plekken opgeladen kan worden, zullen mensen dat ook frequenter doen. Waardoor de auto’s minder grote batterijen nodig hebben. Er zal dan ook minder lithium per auto nodig zijn. Dat is mooi meegenomen, want er zal in de toekomst te weinig lithium zijn om de vraag van elektrische auto’s bij te kunnen houden.”

Quote Stel dat je kat in de garage glipt en op de oplader gaat liggen, dan stopt het systeem meteen. Wilmar Martinez

Hoe werkt het draadloos opladen juist?

“Je kan het vergelijken met het draadloos opladen van je gsm. Zowel aan de onderkant van de auto als in de oplaadplaat op de grond zit een spoel. Wanneer er door die spoelen energie stroomt, ontstaat er een magnetisch veld dat energie contactloos kan overbrengen van oplader naar auto. Als je je auto dus boven de oplaadplaat parkeert, begint je auto op te laden. Die oplader kan gemakkelijk in de vloer van de auto verwerkt worden.”

“Er is nog geen bewijs dat elektromagnetische kracht schadelijk is voor mensen. Natuurlijk kunnen we beter het zekere voor het onzekere nemen. De oplader kan detecteren wanneer er iets tussen de oplader en het voertuig verschijnt. Stel dat je kat in de garage glipt en op de oplader gaat liggen, dan stopt het systeem meteen.”

Laadt de auto draadloos sneller op dan met een stekker?

“Dat hangt volledig af van de kracht van de oplader. Met de conventionele oplader kan je bijvoorbeeld een Tesla in zeven uur opladen, met een fast charger is dat amper twintig minuten. Dat geldt ook voor de draadloze oplader. Het hangt er volledig van af welk model je kiest. Net zoals met de laadpaal kan je een draadloze oplader hebben van 11 kW tot 150 kW.”

“Wat je wel in acht moet nemen, is dat er iets meer verlies van energie is dan met een kabel. Door de ruimte die tussen de zender en ontvanger is, spreekt men van een energielek. Al zijn er vandaag al systemen die al voor zo’n 93 procent efficiënt zijn, maar dat zal nooit de efficiëntie van de kabel overtreffen. Naast de efficiëntie zijn de hoge installatiekosten nog het enige andere nadeel van de draadloze oplader.”

Zal draadloos opladen de laadpaal later volledig vervangen?

“Het zal zeker een groot aandeel worden in het elektrisch opladen. Er is niet genoeg plaats om alle elektrische auto’s alleen maar met laadpalen op te laden. Ik geloof dat er naar de toekomst toe een mix van de twee soorten oplaadmogelijkheden op de markt zal blijven. Net zoals bij gsm’s zul je, volgens mij, kunnen kiezen wat voor oplader je wilt. Al is dat niet meteen iets voor volgend jaar. Maar zeker dit decennium zullen bijna alle merken hun draadloos oplaadbare auto hebben. Daarom blijft het belangrijk om verder te investeren in oplaadpunten, zowel degene met als zonder kabel.”