“Nieuwe motoren en streelmeisjes, zelfs in een crisisperiode is dat het succes van de EICMA”: dit zijn de hoogtepunten van de motorbeurs

De EICMA-motorbeurs in Milaan is het jaarlijkse hoogtepunt voor de sector. Alle motormerken pakten er traditioneel uit met de nieuwste motorfietsen en technologie. Dat alles geserveerd op een bedje van streelmeisjes zoals dat bij ons ondenkbaar, maar in Italië onmisbaar is. Ook anno 2022 blijft de Exposizione Internationale Ciclo Motociclo e Accessori het grootste motorsalon ter wereld, al merkte onze motorexpert Arno Jaspers toch een neerwaartse trend: “Ondanks enkele leuke nieuwigheden en veel stands zitten we duidelijk in een overgangsfase. Veel grote merken laten de beurs zelfs gewoon links liggen.”